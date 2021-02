Scuola, le ipotesi di Draghi: in classe fino a fine giugno e professori vaccinati per primi C’è il via libera al concorso straordinario (Di martedì 9 febbraio 2021) I presidi cauti sul prolungamento delle lezioni fino a fine giugno: complicato intervenire ora. Tagliare le vacanze di Pasqua? Il nodo degli esami di Maturità e il ritorno anticipato a settembre Leggi su corriere (Di martedì 9 febbraio 2021) I presidi cauti sul prolungamento delle lezioni: complicato intervenire ora. Tagliare le vacanze di Pasqua? Il nodo degli esami di Maturità e il ritorno anticipato a settembre

Corriere : La scuola secondo Mario Draghi: il prolungamento a giugno e tutte le ipotesi per cambia... - vitovito63 : RT @P_M_1960: La scuola secondo Mario Draghi: il prolungamento a giugno e tutte le ipotesi per cambiare il calendario La mia domanda è perc… - infoitinterno : Il piano di Draghi per la scuola: ipotesi prolungamento anno scolastico - qui_finanza : Il piano di Draghi per la scuola: ipotesi prolungamento anno scolastico Mario Draghi non è ancora diventato premier… - laramps : @giovanna_campus @diMartedi @concitadeg Consiglio questo -