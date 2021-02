Scelta di Sophie Codegoni: la tronista decide all’improvviso, ecco chi ha scelto! (Di martedì 9 febbraio 2021) Del tutto inaspettatamente oggi pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e senza alcun preavviso c’è stata la Scelta di Sophie Codegoni. Rimasta da diverso tempo con due corteggiatori, Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura, di recente la modella aveva dichiarato di avere una lieve preferenza. Alla fine la preferenza evidentemente non era così lieve visto che nel pomeriggio Sophie ha scelto Matteo Ranieri, che a quanto pare ha risposto di sì! Alla Scelta era presente anche la neo-coppia formata da Davide Donadei e Chiara Rabbi, ma si sa ancora poco in merito alle modalità con cui è avvenuta. Non appena avremo i dettagli ve li riporteremo! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, Sophie prende una decisione improvvisa: la sorpresa dei ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 9 febbraio 2021) Del tutto inaspettatamente oggi pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e senza alcun preavviso c’è stata ladi. Rimasta da diverso tempo con due corteggiatori, Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura, di recente la modella aveva dichiarato di avere una lieve preferenza. Alla fine la preferenza evidentemente non era così lieve visto che nel pomeriggioha scelto Matteo Ranieri, che a quanto pare ha risposto di sì! Allaera presente anche la neo-coppia formata da Davide Donadei e Chiara Rabbi, ma si sa ancora poco in merito alle modalità con cui è avvenuta. Non appena avremo i dettagli ve li riporteremo! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne,prende una decisione improvvisa: la sorpresa dei ...

