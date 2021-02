Scarpa d’Oro, Immobile potrebbe essere premiato in Campidoglio (Di martedì 9 febbraio 2021) Ciro Immobile potrebbe ricevere la Scarpa d’Oro nella suggestiva cornice del Campidoglio: la richiesta della società Ciro Immobile potrebbe ricevere la Scarpa d’Oro nella speciale cornice del Campidoglio. Un premio che celebra la straordinaria stagione dello scorso anno, 36 reti che lo hanno messo nell’Olimpo dei grandi attaccanti d’Europa. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24 Come riporta Corriere dello Sport, il giocatore non potrà essere premiato davanti ai suoi tifosi, così la società avrebbe fatto richiesta per svolgere la cerimonia all’interno del Campidoglio, con la speranza di essere soddisfatta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Ciroricevere lanella suggestiva cornice del: la richiesta della società Ciroricevere lanella speciale cornice del. Un premio che celebra la straordinaria stagione dello scorso anno, 36 reti che lo hanno messo nell’Olimpo dei grandi attaccanti d’Europa. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24 Come riporta Corriere dello Sport, il giocatore non potràdavanti ai suoi tifosi, così la società avrebbe fatto richiesta per svolgere la cerimonia all’interno del, con la speranza disoddisfatta. Leggi su Calcionews24.com

IoNascoQui : DOPO AVER RICEVUTO LA SCORSA SETTIMANA DAGLI INVIATI DELLA FIGC LA TARGA PER IL TITOLO DI CAPOCANNONIERE VINTO NELL… - infoitsport : Immobile e la Scarpa d'Oro: possibile consegna del premio in Campidoglio - laziopress : CdS | Lo scudetto è dei bomber: Immobile il più “decisivo”; Scarpa d’Oro forse in Campidoglio - pasqualinipatri : CdS | Lo scudetto è dei bomber: Immobile il più “decisivo”; Scarpa d’Oro forse in Campidoglio - LALAZIOMIA : CdS | Lo scudetto è dei bomber: Immobile il più “decisivo”; Scarpa d’Oro forse in Campidoglio… -