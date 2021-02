Renzi da Draghi: sono felice. Boschi punge Conte: il suo destino? Non è la priorità del Paese (Di martedì 9 febbraio 2021) Matteo Renzi si reca per il secondo colloquio da Mario Draghi ma poi se ne va senza rilasciare dichiarazioni (stasera però sarà ospite di Bruno Vespa). Dice solo un “sono felice, I love you”, rivolto ai giornalisti che lo incalzano. Non fa niente dunque per nascondere il suo giubilo, il suo stato d’animo trionfante dopo la vittoria su Conte, sul Pd, sui Cinquestelle. Sul colloquio con Draghi stavolta riferiscono Teresa Bellanova e Maria Elena Boschi. “Abbiamo garantito il totale sostegno di Italia viva a questo impianto e alle scelte che il presidente vorrà portare avanti”, afferma la Bellanova e aggiunge: “Speriamo che tutti si lavori per far partire quanto più rapidamente questo governo, governo della speranza. Questo Paese ha bisogno di segnali di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 febbraio 2021) Matteosi reca per il secondo colloquio da Marioma poi se ne va senza rilasciare dichiarazioni (stasera però sarà ospite di Bruno Vespa). Dice solo un “, I love you”, rivolto ai giornalisti che lo incalzano. Non fa niente dunque per nascondere il suo giubilo, il suo stato d’animo trionfante dopo la vittoria su, sul Pd, sui Cinquestelle. Sul colloquio constavolta riferiscono Teresa Bellanova e Maria Elena. “Abbiamo garantito il totale sostegno di Italia viva a questo impianto e alle scelte che il presidente vorrà portare avanti”, afferma la Bellanova e aggiunge: “Speriamo che tutti si lavori per far partire quanto più rapidamente questo governo, governo della speranza. Questoha bisogno di segnali di ...

