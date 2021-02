Quella volta che Franco Marini diventò Francesco, rischiando l’elezione a presidente del Senato (Di martedì 9 febbraio 2021) Nella discrezione e nel silenzio cui i malati sono costretti in questi tempi, ci ha lasciato questa notte a 87 anni Franco Marini. Uomo di sindacato e di partito, dalla CISL ha seguito i vari sconvolgimenti successivi alla caduta della DC, diventando tra il 1997 e il 1999 segretario del Partito Popolare Italiano, aderendo poi alla Margherita e quindi al PD. Ma Marini è stato anche uomo di istituzioni, in parlamento per oltre 20 anni, presidente del Senato nella legislatura più breve della storia repubblicana e vicinissimo nel 2013 all’elezione a presidente della Repubblica. Proprio quando nel 2006 Marini divenne presidente del Senato, fu suo malgrado protagonista di una delle più complesse quanto singolari elezioni ... Leggi su tpi (Di martedì 9 febbraio 2021) Nella discrezione e nel silenzio cui i malati sono costretti in questi tempi, ci ha lasciato questa notte a 87 anni. Uomo di sindacato e di partito, dalla CISL ha seguito i vari sconvolgimenti successivi alla caduta della DC, diventando tra il 1997 e il 1999 segretario del Partito Popolare Italiano, aderendo poi alla Margherita e quindi al PD. Maè stato anche uomo di istituzioni, in parlamento per oltre 20 anni,delnella legislatura più breve della storia repubblicana e vicinissimo nel 2013 aldella Repubblica. Proprio quando nel 2006divennedel, fu suo malgrado protagonista di una delle più complesse quanto singolari elezioni ...

