Pisa Salernitana 2-2: Casasola salva i granata (Di martedì 9 febbraio 2021) Si è giocato questa sera all'Arena Garibaldi Pisa-Salernitana, match valido per la ventiduesima giornata di Serie B. Un pareggioa suon di goal maturato nella ripresa, a decidere le sorti dell'incontro a favore dei toscani, che con questi tre punti, si riaffacciano in zona playoff. Pesante battuta d'arresto, invece, per i granata che scivolano al quarto posto. Che scelte hanno fatto i due tecnici? D' Angelo ha scelto il 4-3-1-2 con Gori tra i pali, Birindelli, Caracciolo, Benedetti e Beghetto in difesa. A centrocampo, Gucher, De Vitis e Mazzitelli. In avanti, Palombi a supporto delle punte Vido e Marconi Castori ha risposto con il 3-5-2 dove Belec si è sistemato tra i pali, mentre Aya, Veseli e Bogdan hanno completato il reparto difensivo. A centrocampo, Di Tacchio, Coulibaly e la novità Kjine, con Casasola e ...

