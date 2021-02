Milan, ricordi la meteora André Silva? Ora il suo valore di mercato è 10 volte più alto (Di martedì 9 febbraio 2021) Con la maglia rossonera non lasciò traccia, ma in Germania sta vivendo il momento migliore della sua carriera. Leggi su 90min (Di martedì 9 febbraio 2021) Con la maglia rossonera non lasciò traccia, ma in Germania sta vivendo il momento migliore della sua carriera.

acmilan : Do you remember the last time we'd scored so many goals in 21 matches? Find out in today's stats ??… - DavidBasco86 : @ilgala1899 @acmilan pure con Berlusconi? io ho più ricordi con i calzettoni bianchi, che preferisco. E l'immagine… - genovesergio76 : Sacchi: 'Per restare in alto Pioli si ricordi Giulio Cesare. Ecco perché CR7 pesa più di Ibra...' - RandagioRosNer : @78rossonero78 9 Musichetta Champions Milan Juve coppa italia.. al termine incontrai un tizio losco.. ricordi? Haland VorreiMaNonPosso ?? - mgs_milan : RT @EnricoLetta: Profonda tristezza per la notizia della scomparsa di Franco #Marini. Tanti pensieri, tanti ricordi. Un grande protagonista… -