Matilde Brandi single dopo 17 anni: “Mario Ermito è bellissimo, in casa mi piaceva Andrea Zelletta” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Matilde Brandi, ospite a casa Chi, è stata interrogata sul presunto affaire fra Mario Ermito e Myriam Catania e – probabilmente per uscire dall’imbarazzo – ha esclamato: “Ma troviamo un marito per la Brandi! Il Grande Fratello mi ha fatto lasciare, il Grande Fratello mi deve far ri-fidanzare!“. Interrogata in merito ai presunti nuovi corteggiatori, Matilde Brandi ha frenato le aspettative: “Se ne sono fatti avanti pochi, causa Covid anche. Qualcuno sì, ma non ve lo dirò mai!“. A questo punto i giornalisti di casa Chi, capitanati da Gabriele Parpiglia, hanno aizzato la ballerina chiedendole chi, se non ci fossero stati vincoli sentimentali, avrebbe puntato nella casa del Grande Fratello Vip. Domanda a cui la ... Leggi su biccy (Di mercoledì 10 febbraio 2021), ospite aChi, è stata interrogata sul presunto affaire frae Myriam Catania e – probabilmente per uscire dall’imbarazzo – ha esclamato: “Ma troviamo un marito per la! Il Grande Fratello mi ha fatto lasciare, il Grande Fratello mi deve far ri-fidanzare!“. Interrogata in merito ai presunti nuovi corteggiatori,ha frenato le aspettative: “Se ne sono fatti avanti pochi, causa Covid anche. Qualcuno sì, ma non ve lo dirò mai!“. A questo punto i giornalisti diChi, capitanati da Gabriele Parpiglia, hanno aizzato la ballerina chiedendole chi, se non ci fossero stati vincoli sentimentali, avrebbe puntato nelladel Grande Fratello Vip. Domanda a cui la ...

