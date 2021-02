(Di martedì 9 febbraio 2021) Un sistema fiscale basato sulla progressività e lotta all’evasione, giudicata un “male endemico” e che non può essere considerata un dato strutturale. Questo sarebbe stato riferito dal premier incaricatoai partiti sulla riforma del fisco. “Sulla progressività ha parlato in stampatello maiuscolo”, conferma un parlamentare uscito dalle consultazioni. “Rimodulare le aliquote ma tenendo un sistema progressivo senza aggiungere nuove imposte. Insomma no all’ aliquota unica etax”,didel leader leghista Matteoai tempi in cui era al governo., durante le consultazioni, ha elencato i titoli del suo programma ai vari partiti, affermando che lo dettaglierà ampiamente in Parlamento, quando dovrà ...

berlusconi : Arrivato a Roma: parteciperò alle consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato, professor Mario Draghi. - CarloCalenda : Al Presidente incaricato Mario #Draghi abbiamo ribadito che il sostegno di @Azione_it è pieno e incondizionato.… - DadoneFabiana : La democrazia diretta è alla base del progetto politico del @Mov5Stelle ed è ciò che ci differenzia da sempre. Sara… - Alfredovischi : RT @Dustycrophoppe5: Mario Draghi ha riparato il computer di @salvoaranzulla #DraghiSantoSubito - royfraroy : RT @HuffPostItalia: Mario Draghi dice no al cavallo di battaglia di Salvini, la flat tax -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Draghi

"Ottimosul piano vaccini". Così il presidente di Conftrasporto - Confcommercio Paolo Uggè ha definito il pensiero espresso dal premier incaricatosull'importanza della logistica nella distribuzione del vaccino anti - covid come condizione indispensabile per traghettare il Paese fuori dalla crisi sanitaria ed economica. "L'annuncio ...L'ex presidente della Bce in passato ha sostenuto che misure a fondo perduto, come i bonus o il Reddito di cittadinanza, possono funzionare in tempo di crisi, ma vanno poi sostituiti con investimenti ...Roma, 9 feb. (LaPresse) - Il ministro della Salute Roberto Speranza resterà al suo posto anche nel governo guidato da Mario Draghi? Questo "non è ...Dopo aver visto le formazioni minori oggi il premier incaricato Mario Draghi conclude le consultazioni con i big. Alla Camera stamattina gli incontri con ...