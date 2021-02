L’ultimo appuntamento con “BBB Continua

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 9 febbraio 2021) Nuovi studenti appena trasferiti, bulletti, guerra tra bande. E tante, tantissime legnate sui denti: si apre così Graveyard Kids, primo graphic novel di Davide Minciaroni che, dopo la prima serializzazione autoprodotta dei suoi albi, esce per le Edizioni BD, salutato come uno dei più promettenti esordi dell’anno appena trascorso. È lui il protagonista delincontro di “BBB”, il ciclo di appuntamentiin streaming che BilBOlbul Festival Internazionale di Fumetto di Bologna propone in attesa di poter presentare al pubblico le mostre in programma nell’ultima edizione dello scorso novembre, rimaste in sospeso a causa dell’emergenza sanitaria. Giovedì 11 febbraioalle ore 18.30 (sul sito www.bilbolbul.net sul canale YouTube della manifestazione) l’autore dialogherà con il giornalista Valerio Stivé e con Matteo Gaspari di ...