LIVE Sci alpino, SuperG donne Mondiali in DIRETTA: tutto fermo, nebbia fitta (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG FEMMINILE 13.39 Piccoli miglioramenti, la nebbia è meno densa. Ma c’è un altro problema: siamo nel primo pomeriggio e la visibilità andrà calando… 13.37 Le atlete la prendono con filosofia e si vedono tanti sorrisi in partenza. 13.33 Si affievoliscono le speranze che oggi si possa gareggiare. 13.28 Ricapitoliamo la situazione. Il SuperG sarebbe dovuto iniziare alle 13.00, ma un banco di nebbia si è addensato nella parte alta dell’Olimpia delle Tofane. In basso invece splende un pallido sole. Al momento non vi sono le condizioni per poter gareggiare. 13.24 La nebbia sembra persino più densa nella parte alta. Più passa il tempo e più diventa difficile gareggiare oggi. 13.21 Cosa potrebbe ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELFEMMINILE 13.39 Piccoli miglioramenti, laè meno densa. Ma c’è un altro problema: siamo nel primo pomeriggio e la visibilità andrà calando… 13.37 Le atlete la prendono con filosofia e si vedono tanti sorrisi in partenza. 13.33 Si affievoliscono le speranze che oggi si possa gareggiare. 13.28 Ricapitoliamo la situazione. Ilsarebbe dovuto iniziare alle 13.00, ma un banco disi è addensato nella parte alta dell’Olimpia delle Tofane. In basso invece splende un pallido sole. Al momento non vi sono le condizioni per poter gareggiare. 13.24 Lasembra persino più densa nella parte alta. Più passa il tempo e più diventa difficile gareggiare oggi. 13.21 Cosa potrebbe ...

