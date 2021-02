LIVE Berrettini-Anderson 7-6, 7-5, 6-3 Australian Open in DIRETTA: l’azzurro batte il sudafricano in tre set qualificandosi per il secondo turno (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-HERBERT Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa DIRETTA LIVE. Buon proseguimento di giornata con OA Sport. Al secondo turno, il tennista romano se la vedrà con il qualificato Tomas Machac (Repubblica Ceca). GAME, SET & MATCH: 7-6, 7-5, 6-3. Berrettini chiude il match (2h 23?) con un bellissimo passante qualificandosi per il secondo turno degli Australian Open 2021. 40-15 Altra gran prima di Berrettini: due match point per lui. 30-15 Anderson risponde in maniera precisa e poi buca in controtempo il rivale. 30-0 Servizio ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-HERBERT Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. Buon proseguimento di giornata con OA Sport. Al, il tennista romano se la vedrà con il qualificato Tomas Machac (Repubblica Ceca). GAME, SET & MATCH: 7-6, 7-5, 6-3.chiude il match (2h 23?) con un bellissimo passanteper ildegli2021. 40-15 Altra gran prima di: due match point per lui. 30-15risponde in maniera precisa e poi buca in controtempo il rivale. 30-0 Servizio ...

zazoomblog : LIVE Berrettini-Anderson 7-6 7-5 5-3 Australian Open in DIRETTA: l’azzurro trova il break e ora potrà servire per i… - Direttaofficial : #AusOpen La giornata degli italiani #Seppi? #Trevisan? #Paolini? #Cocciaretto? #Sonego? #Caruso? #Fognini?… - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Anderson 7-6(9) 4-3 Australian Open 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Anderson #7-6(9) - Betscannerit : RT @zazoomblog: LIVE Berrettini-Anderson 4-5 Australian Open in DIRETTA: il sudafricano tiene il servizio ancora una volta. L’azzurro deve… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Anderson 4-5 Australian Open in DIRETTA: il sudafricano tiene il servizio ancora una volta. L’azzur… -