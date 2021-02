Kim Basinger, com’è oggi: età, altezza, peso, mariti, compagno, scappatelle vip, figlia bellissima (Di martedì 9 febbraio 2021) In molti, o probabilmente in tutti, la ricorderanno con la stessa sensualità con cui arrotolava quella sottoveste bianca nell’intento di rendere visibile il basso ventre a Mickey Rourke in 9 settimane e mezzo. Kim Basinger è stata, tra le tante dive di hollywood, forse la bionda più accattivante nella storia del cinema, dopo Marilyn Monroe. Indiscussa star internazionale, icona di bellezza e oggetto di pettegolezzo. Kim Basinger è stata, prima di ogni altra cosa, una grande attrice. Ma spesso, quando si parla di cifra estetica e talento, è facile far prevalere l’una o l’altra cosa. Nel caso dell’attrice la partita è terminata con una parità assoluta. La sua bellezza e le sue doti recitative sono sempre andate a braccetto, e probabilmente è anche per questo che Kim è così riconosciuta. Kim Basinger oggi: ... Leggi su tuttivip (Di martedì 9 febbraio 2021) In molti, o probabilmente in tutti, la ricorderanno con la stessa sensualità con cui arrotolava quella sottoveste bianca nell’intento di rendere visibile il basso ventre a Mickey Rourke in 9 settimane e mezzo. Kimè stata, tra le tante dive di hollywood, forse la bionda più accattivante nella storia del cinema, dopo Marilyn Monroe. Indiscussa star internazionale, icona di bellezza e oggetto di pettegolezzo. Kimè stata, prima di ogni altra cosa, una grande attrice. Ma spesso, quando si parla di cifra estetica e talento, è facile far prevalere l’una o l’altra cosa. Nel caso dell’attrice la partita è terminata con una parità assoluta. La sua bellezza e le sue doti recitative sono sempre andate a braccetto, e probabilmente è anche per questo che Kim è così riconosciuta. Kim: ...

Nicoranus83 : @chiptizenerased Era un film in cui Kim Basinger faceva l'aliena. - antonellacirce1 : RT @GioSallusti: Coloro che nel #centrodestra ricordano che in una democrazia compiuta dovrebbe esserci il #voto hanno ragione. Detto ciò,… - AZambo69 : RT @GioSallusti: Coloro che nel #centrodestra ricordano che in una democrazia compiuta dovrebbe esserci il #voto hanno ragione. Detto ciò,… - emato64 : RT @GioSallusti: Coloro che nel #centrodestra ricordano che in una democrazia compiuta dovrebbe esserci il #voto hanno ragione. Detto ciò,… - simonefurlan1 : RT @GioSallusti: Coloro che nel #centrodestra ricordano che in una democrazia compiuta dovrebbe esserci il #voto hanno ragione. Detto ciò,… -