Juve-Inter, è 0-0 all’intervallo. Poche emozioni all’Allianz (Di martedì 9 febbraio 2021) Primo tempo concluso all’Allianz Stadium, polemiche dopo 10? per un potenziale rigore su Lautaro Martinez, ma Mariani sembra aver preso la decisione corretta: è l’argentino a colpire Bernardeschi per poi cadere in area.In seguito al mancato penalty, c’è stato un battibecco tra Conte e Bonucci. Ammoniti Darmian e Alex Sandro, quest’ultimo era diffidato e salterà l’eventuale finale. Per i nerazzurri ci provano con delle conclusioni Lautaro, Brozovic ed Eriksen, dall’altro lato è Ronaldo il più pericoloso ma resiste lo 0-0. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 9 febbraio 2021) Primo tempo conclusoStadium, polemiche dopo 10? per un potenziale rigore su Lautaro Martinez, ma Mariani sembra aver preso la decisione corretta: è l’argentino a colpire Bernardeschi per poi cadere in area.In seguito al mancato penalty, c’è stato un battibecco tra Conte e Bonucci. Ammoniti Darmian e Alex Sandro, quest’ultimo era diffidato e salterà l’eventuale finale. Per i nerazzurri ci provano con delle conclusioni Lautaro, Brozovic ed Eriksen, dall’altro lato è Ronaldo il più pericoloso ma resiste lo 0-0. Foto: Twitterntus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

