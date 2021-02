Grande Fratello Vip 5 trentottesima puntata: nominati, confronti e sorprese (Di martedì 9 febbraio 2021) Tutto quello che è successo nel corso di questo nuovo appuntamento tra discussioni e momenti speciali per i concorrenti L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 9 febbraio 2021) Tutto quello che è successo nel corso di questo nuovo appuntamento tra discussioni e momenti speciali per i concorrenti L'articolo proviene da Gossip e Tv.

stanzaselvaggia : Il Grande fratello e quei concorrenti che entrano nei reality per la stessa ragione per cui vengono espulsi. - GrandeFratello : Il televoto di 'Grande Fratello Vip' che vedeva coinvolte Alda D'Eusanio e Samantha De Grenet è stato annullato a c… - GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - spaceplumee_ : RT @bimbadiziamara: Questa terza stagione del grande fratello non poteva iniziare che nel migliore dei modi possibili: Tommaso Zorzi che de… - lindasfa00 : RT @TzFrancesca: Il vincitore del grande fratello é: #tzvip -