GF Vip, “Ma che donna sei?”: Giulia Salemi senza freni, forti parole contro di lei (Di martedì 9 febbraio 2021) GF Vip, “Ma che donna sei”: Giulia Salemi senza freni, dopo la puntata parole al veleno per la concorrente in casa. Il Grande Fratello Vip sta riscontrando un seguito incredibile; il pubblico appare decisamente preso da quanto accade all’interno della casa più spiata D’Italia. Sono molte le dinamiche che ogni giorno animano fortemente l’atmosfera, i L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 9 febbraio 2021) GF Vip, “Ma che”:, dopo la puntataal veleno per la concorrente in casa. Il Grande Fratello Vip sta riscontrando un seguito incredibile; il pubblico appare decisamente preso da quanto accade all’interno della casa più spiata D’Italia. Sono molte le dinamiche che ogni giorno animano fortemente l’atmosfera, i L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

LaStampa : Riapre il Museo del Cinema di Torino: da domani ingresso ridotto per tutti a 9 euro, gratis gli under 26. 'Mi augur… - GrandeFratello : Il televoto di 'Grande Fratello Vip' che vedeva coinvolte Alda D'Eusanio e Samantha De Grenet è stato annullato a c… - Capezzone : Lo schemino dell’intellettuale progressista (e non solo): -Fino a 3 giorni fa: elogiare la #Meloni per attaccare… - nancyb70 : @NeffaNeruda @MariangelaPira È da capire, negli ultimi mesi ha fatto persino il Covid. Apprezzabile che abbia dic… - Michele05315617 : RT @gieffepparo: Lista più o meno definitiva dei VIP che fanno il tifo per MTR: Maurizio Costanzo Barbara D'Urso Antonella Elia Mario Ermi… -