GF Vip, Dayane Mello ritrova il sorriso: la chiamata del fratello Juliano (Di martedì 9 febbraio 2021) È ancora fresco il pensiero per la drammatica scomparsa del fratello Lucas, ma questa sera per Dayane Mello è in arrivo una sorpresa speciale. Al Grande fratello Vip la concorrente riceve una video-chiamata dal fratello Juliano direttamente dal Brasile: "Desidero tanta pace e buona energia". I giorni di dolore di Dayane Mello Dayane Mello ha deciso di rimanere nella Casa del Grande fratello Vip nonostante la scomparsa del fratello Lucas. La concorrente ha vissuto giorni di dolore ma sempre supportata dall'affetto e dalla vicinanza dei concorrenti, che si sono stretti a lei nell'ultimo saluto al fratello. Manifestazioni di cordoglio sono arrivate anche ...

