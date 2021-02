Ford - S-Max e Galaxy ora sono anche Hybrid

(Di martedì 9 febbraio 2021) Laha presentato le versionidella S-Max e della, ampliando ulteriormente la propria gamma di modelli elettrificati. Le nuove varianti ibride saranno offerte negli stessi allestimenti già disponibili sulle motorizzazioni diesel, ma i listini per il mercato italiano nonancora stati comunicati. Powertrain da 190CV. Le due monovolume condividono lo stesso powertrain full, composto da un 2.5 benzina a ciclo Atkinson abbinato a un motore elettrico alimentato da una batteria da 1,1 kWh, posizionata sotto il fondo del bagagliaio. Il sistema è in grado di erogare una potenza complessiva di 190 CV e promette consumi di 6,4 l/100 km su entrambe le vetture. Le emissioni di CO2 misurate nel ciclo Wltp, invece, ammontano a 147 g/km per la S-Max e 149 g/km per la ...

Treccani : Venticinque anni fa moriva uno dei più significativi artisti nella storia del fumetto italiano: Magnus. Suo il trat… - ANSA_Motori : Ford Trucks da' il via al 2021 con nuovi prodotti e tecnologie innovativi. A partire dall'F-MAX #ANSAmotori - ANSA_Motori : Ford Trucks, ecco con nuove versioni F-MAX e più tecnologia - Prove e Novità - - solomotori : Ford Trucks, ecco con nuove versioni F-MAX e più tecnologia - flaviasoprani : RT @Treccani: Venticinque anni fa moriva uno dei più significativi artisti nella storia del fumetto italiano: Magnus. Suo il tratto morbido… -

Ultime Notizie dalla rete : Ford Max

Motorbox

Rossetti 2021, intramontabile nude look Tom, Chanel e Tory Burch parlano chiaro durante le ...Mara e Balmain l'hanno scelto nella tonalità scarlatta, Versace in corallo. Insomma, il rosso non ...Me la ricordo: era unaCustom americana. L'Alfa Romeo vinse quella gara: fecero primo, secondo ... Secondo Bernie, Sid Watkins (ex medico del Circus) eMosley (ex presidente della FIA) hanno ...Le nuove versioni elettrificate, spinte dallo stesso powertrain da 190 CV, vanno ad affiancarsi alle varianti diesel già presenti a listino ...Al 2.5 benzina è affiancato un piccolo elettrico, per un totale di 190 CV ed emissioni di 146 g/km La gamma di Ford continua la propria elettrificazione e dopo aver sistemato più o meno grossi motori ...