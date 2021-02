Finta rapina per video sui social: vittima reagisce e uccide youtuber 20enne (Di martedì 9 febbraio 2021) . La tragedia a Nashville, nello stato del Tennessee, negli Stati uniti dove la polizia non ha effettuato nessun arresto ritenendolo un chiaro episodio di legittima difesa. La vittima è il 20enne Timothy Wilks, raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco esplosi da un 23enne che ha detto alla polizia che non aveva idea che fosse uno “scherzo” Una Finta rapina ideata per scherzo con lo scopo di filmare il tutto e postarlo sui social è finita in tragedia quando una delle vittime della beffa ha reagito con l’arma che aveva addosso e ha ucciso lo youtuber credendolo un vero rapinatore. La tragedia a Nashville, nello stato del Tennessee, negli Stati uniti dove la polizia non ha effettuato nessun arresto ritenendolo un chiaro episodio di legittima difesa. La ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 9 febbraio 2021) . La tragedia a Nashville, nello stato del Tennessee, negli Stati uniti dove la polizia non ha effettuato nessun arresto ritenendolo un chiaro episodio di legittima difesa. Laè ilTimothy Wilks, raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco esplosi da un 23enne che ha detto alla polizia che non aveva idea che fosse uno “scherzo” Unaideata per scherzo con lo scopo di filmare il tutto e postarlo suiè finita in tragedia quando una delle vittime della beffa ha reagito con l’arma che aveva addosso e ha ucciso locredendolo un verotore. La tragedia a Nashville, nello stato del Tennessee, negli Stati uniti dove la polizia non ha effettuato nessun arresto ritenendolo un chiaro episodio di legittima difesa. La ...

