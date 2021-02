Draghi, ipotesi prolungamento calendario scolastico: il piano (Di martedì 9 febbraio 2021) Alfie Borromeo Mario Draghi, durante le consultazioni con i vari gruppi parlamentari, ha detto che bisogna “rimodulare il calendario scolastico” dell’anno in corso. L’obbiettivo del premier incaricato è quello di far recuperare agli studenti “i numerosi giorni persi”. Secondo Draghi la scuola non è che si sia fermata del tutto durante la pandemia, ma è fuor di dubbio che gli alunni hanno dovuto fare a meno di parecchio tempo didatticamente importante. Dunque, secondo il ragionamento del Professore, si dovrà recuperare il terreno perduto nei prossimi mesi. Non solo: è opportuno anche che ci si organizzi in anticipo, così da arrivare a settembre con una ripartenza senza incognite. Le “cose devono essere in ordine”, le parole di Alessandro Fusacchia (deputato di Centro Democratico-Italiani in Europa), giunte dopo ... Leggi su improntaunika (Di martedì 9 febbraio 2021) Alfie Borromeo Mario, durante le consultazioni con i vari gruppi parlamentari, ha detto che bisogna “rimodulare il” dell’anno in corso. L’obbiettivo del premier incaricato è quello di far recuperare agli studenti “i numerosi giorni persi”. Secondola scuola non è che si sia fermata del tutto durante la pandemia, ma è fuor di dubbio che gli alunni hanno dovuto fare a meno di parecchio tempo didatticamente importante. Dunque, secondo il ragionamento del Professore, si dovrà recuperare il terreno perduto nei prossimi mesi. Non solo: è opportuno anche che ci si organizzi in anticipo, così da arrivare a settembre con una ripartenza senza incognite. Le “cose devono essere in ordine”, le parole di Alessandro Fusacchia (deputato di Centro Democratico-Italiani in Europa), giunte dopo ...

Capezzone : I peggiori nemici più o meno consapevoli dell’ipotesi #Draghi: -direttori sbavanti (già sbavanti per Conte, ora cam… - Piu_Europa : La semplice ipotesi di un governo Draghi nella giornata di oggi ha fatto scendere la differenza di rendimento tra B… - lorepregliasco : ++ Draghi: Crimi, ipotesi voto Rousseau non da trascurare ++ (ANSA) - lucia25968868 : RT @ottogattotto: ..., nella malaugurata ipotesi che non nascesse il governo Draghi si andrebbe al voto, allora si che ne vedremmo delle be… - FedericaFlajani : RT @icebergfinanza: In classe sino a fine giugno ci andate voi somari! La scuola secondo Mario Draghi: il prolungamento a giugno e tutte le… -