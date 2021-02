Diletta Leotta: “C’era una volta…”, scatto romantico da migliaia di like, non ci sono più dubbi (Di martedì 9 febbraio 2021) Da settimane ormai non si parla d’altro e una prima conferma era arrivata con un’immagine pubblicata alcuni giorni fa: “C’era una volta…” lo scatto di Diletta Leotta non lascia dubbi e conquista migliaia di like. “C’era una volta… ” lo scatto di Diletta Leotta non lascia dubbi e conquista migliaia di like (fonte Instagram)Una citazione recita: “Un’immagine vale più di mille parole” e possiamo dire con cognizione di causa che è questo è il caso adatto. Soprattutto se a pubblicare il romantico scatto è la bellissima Diletta Leotta con tanto di didascalia ... Leggi su altranotizia (Di martedì 9 febbraio 2021) Da settimane ormai non si parla d’altro e una prima conferma era arrivata con un’immagine pubblicata alcuni giorni fa: “una” lodinon lasciae conquistadi. “una” lodinon lasciae conquistadi(fonte Instagram)Una citazione recita: “Un’immagine vale più di mille parole” e possiamo dire con cognizione di causa che è questo è il caso adatto. Soprattutto se a pubblicare ilè la bellissimacon tanto di didascalia ...

Corriere : Diletta Leotta e Can Yaman: la prima foto insieme sul profilo Instagram di lei - MediasetTgcom24 : Can Yaman e Diletta Leotta, prima foto social insieme: coppia pericolosa! #canyaman - Affaritaliani : Diletta Leotta e Can Yaman vanno in contropiede: 'Coppia pericolosa' - Berna71164899 : RT @Corriere: Diletta Leotta e Can Yaman: la prima foto insieme sul profilo Instagram di lei - lisoeu : RT @Corriere: Diletta Leotta e Can Yaman: la prima foto insieme sul profilo Instagram di lei -