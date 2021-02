CReVal, CdA valuterà OPA Credit Agricole e tutte le opzioni (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese, riunitosi ieri per l’approvazione dei risultati d’esercizio, ha preso atto della relazione degli advisor finanziari e legali incaricati dalla Banca per l’OPA di Credit Agricole Italia: BofA Securities, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, Intermonte e lo Studio Legale Cappelli RCCD. Gli advisor, oltre a rimarcare la solida posizione di capitale (CET1 ratio fully loaded al 19,6%) ed il potenziale beneficio stimato in circa 350 milioni di euro relativo alle DTA nel contesto di un’aggregazione con Credit Agricole Italia, hanno messo in luce i significativi benefici per l’acquirente derivanti dall’operazione. A tale riguardo, gli advisor hanno evidenziato che l’importo stimato delle sinergie relative ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione delo Valtellinese, riunitosi ieri per l’approvazione dei risultati d’esercizio, ha preso atto della relazione degli advisor finanziari e legali incaricati dalla Banca per l’OPA diItalia: BofA Securities, Mediobanca – Banca dio Finanziario, Intermonte e lo Studio Legale Cappelli RCCD. Gli advisor, oltre a rimarcare la solida posizione di capitale (CET1 ratio fully loaded al 19,6%) ed il potenziale beneficio stimato in circa 350 milioni di euro relativo alle DTA nel contesto di un’aggregazione conItalia, hanno messo in luce i significativi benefici per l’acquirente derivanti dall’operazione. A tale riguardo, gli advisor hanno evidenziato che l’importo stimato delle sinergie relative ...

