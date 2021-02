Crack e cocaina in casa | arrestato dai carabinieri nel Napoletano

(Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPomigliano D’Arco (Na) – Ihanno sequestrato 163 dosi die 110 dinel corso di controlli eseguiti a Pomigliano d’Arco (Napoli). Nell’ abitazione di un giovane di 27 anni, incensurato, in via Leopardi, nel rione 219, i militari della Compagnia di Castello di Cisterna hanno trovato il quantitativo di droga. Il 27 enne è stato messo agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. In un’ area condominiale dello stesso rione 219 sono stati sequestrati circa 8 grammi di hashish. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vittorio Brumotti torna in via Gola a Milano per denunciare la presenza di uno spacciatore di cocaina e crack che continua indisturbato da anni a vendere in quella zona. "Le forze dell'ordine sanno ...
POMIGLIANO D'ARCO - Controlli serrati dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nella città di Pomigliano d'Arco. In campo i militari della compagnia di Castello di Cisterna che hanno identifi ...