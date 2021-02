Covid, salgono in casi legati alle varianti: i più colpiti sono i giovani (Di martedì 9 febbraio 2021) All’indomani della notizia che il vaccino di AstraZeneca ha un’efficacia pari a solo il 10 per cento contro la mutazione sudafricana del virus, l’Italia è costretta a fare i conti con i diversi focolai delle varianti di Sars-Cov-2, che si trovano soprattutto in Italia centrale (qui tutte le ultime notizie sul Covid in Italia e nel mondo). Di fronte all’aumento dei casi di varianti, il ministero della Salute e l’Istituto superiore di sanità (Iss) stanno promuovendo approfondimenti diagnostici straordinari e a rivedere le regole anti-contagio. Da qui la proposta di 21 giorni di isolamento dal tampone positivo nelle aree dove circolano, con la necessità di un tampone negativo per interrompere la quarantena. Ma dove si trovano questi focolai e qual è la loro estensione? La diffusione delle varianti in ... Leggi su tpi (Di martedì 9 febbraio 2021) All’indomani della notizia che il vaccino di AstraZeneca ha un’efficacia pari a solo il 10 per cento contro la mutazione sudafricana del virus, l’Italia è costretta a fare i conti con i diversi focolai delledi Sars-Cov-2, che si trovano soprattutto in Italia centrale (qui tutte le ultime notizie sulin Italia e nel mondo). Di fronte all’aumento deidi, il ministero della Salute e l’Istituto superiore di sanità (Iss) stanno promuovendo approfondimenti diagnostici straordinari e a rivedere le regole anti-contagio. Da qui la proposta di 21 giorni di isolamento dal tampone positivo nelle aree dove circolano, con la necessità di un tampone negativo per interrompere la quarantena. Ma dove si trovano questi focolai e qual è la loro estensione? La diffusione dellein ...

