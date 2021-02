Coronavirus, Oms: “I dati portano a origine animale del virus” (Di martedì 9 febbraio 2021) Tutti i dati che abbiamo raccolto sin qui ci portano a concludere che l’origine del Coronavirus è animale”. Lo ha detto il capo della missione dell’Oms a Wuhan, Peter Ben Embarek, in una conferenza stampa nella città cinese, primo focolaio del Coronavirus. “Il lavoro sul campo su quello che è successo all’inizio della pandemia di Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 9 febbraio 2021) Tutti iche abbiamo raccolto sin qui cia concludere che l’del”. Lo ha detto il capo della missione dell’Oms a Wuhan, Peter Ben Embarek, in una conferenza stampa nella città cinese, primo focolaio del. “Il lavoro sul campo su quello che è successo all’inizio della pandemia di

