Conte | “Lukaku non è al 100% Sono contento di quello che ha dato Eriksen”

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha parlato così di Lukaku ed Eriksen ai microfoni di Rai Sport dopo il fischio finale della gara contro la Juventus: Lukaku sembra un po' nervoso…"Era una partita difficile: giocavamo contro ottimi giocatori. Da quel punto di vista Romelu nelle ultime partite non è sembrato al cento percento, ma anche oggi ha dato il massimo. Ci sono dei momenti in cui si è più in forma, altri in cui si è più opachi. Ma per noi è un giocatore sicuramente importante". Si aspettava di più da Eriksen?"Ha fatto la sua parte. Volevamo avere due registi con lui e Brozovic, e da questo punto di vista abbiamo messo in difficoltà la Juventus, perché la partita l'abbiamo fatta noi. Per il resto sono contento di quello che ha dato."

