Con pandemia cyberbullismo in aumento, rabbia e apatia i "campanelli d'allarme" (Di martedì 9 febbraio 2021) Da quando è iniziata la pandemia, complice l'aumento vertiginoso del tempo trascorso sul web, sono aumentati i casi di cyberbullismo. "E' un fenomeno estremamente preoccupante che richiede, sia da parte dei medici che dei genitori, tanta attenzione e formazione. Specialmente nell'individuazione dei campanelli d'allarme", conferma Maria Cristina Gori neurologa psicologa, co-autrice con il dottor David Martinelli dell'e-book realizzato da Consulcesi Club dal titolo "Adolescenza online. dal cyberbullismo alla web-dipendenza". L'iniziativa è stata lanciata in occasione del Safer Internet day che si celebra l'11 febbraio. Vergogna, ansia, frustrazione, rabbia nei confronti dei genitori, scarso interesse per attività fisica e altri hobby fino a sintomi fisici di mal di ...

