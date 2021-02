Ciclismo, Uci pronta a vietare posizioni aerodinamiche: niente avambracci sul manubrio (Di martedì 9 febbraio 2021) Bologna, 9 febbraio 2021 " Quella di Tim Wellens alla recente Etoile Besseges potrebbe essere l'ultima fuga con la posizione da cronometro. Spesso tra i ciclisti, in particolare in chi cerca di non ... Leggi su quotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Bologna, 9 febbraio 2021 " Quella di Tim Wellens alla recente Etoile Besseges potrebbe essere l'ultima fuga con la posizione da cronometro. Spesso tra i ciclisti, in particolare in chi cerca di non ...

bianciot : RT @stefanorizzato: Comunque la si voglia vedere sulle nuove dettagliatissime regole UCI, per tutti i processi decisionali e le innovazioni… - stefanozana : RT @cyclingpro: Regole sulla sicurezza, corridori furiosi contro @UCI_cycling che usa la mano pesante contro di loro e non prende posizione… - stefanozana : RT @bikechannel_: ???? UFFICIALE: due nuove gare in Italia nel calendario UCI Le nostre news vi aspettano tutti i giorni - dal lunedì al ven… - edwardjtaylor : RT @cyclingpro: Regole sulla sicurezza, corridori furiosi contro @UCI_cycling che usa la mano pesante contro di loro e non prende posizione… - cyclingpro : Regole sulla sicurezza, corridori furiosi contro @UCI_cycling che usa la mano pesante contro di loro e non prende p… -