Cassano: «Barella non mi piace, molto meglio Pedri del Barcellona»

Antonio Cassano ha parlato di Nicolò Barella durante l'ultima diretta su Bobo Tv: queste le parole dell'ex fantasista Antonio Cassano ha parlato di Nicolò Barella durante l'ultima puntata di Bobo Tv andata in onda su Twitch. Queste le sue parole. «A me Barella non piace. Se io vedo Pedri del Barcellona, dico "mamma mia, che differenza c'è" Barella però in una grande squadra può e deve servire, perché non ci sono solo gli artisti: è uno che il suo lo fa sempre, fase difensiva, 4-5 gol a campionato, raddoppi. È un giocatore che dentro ci deve stare. Con lui mi piacerebbe vedere un giocatore di grande qualità davanti alla difesa e una mezzala, perché questo Vidal mi pare abbia iniziato fase discendente»

