Battipaglia | Protezione Civile | “Non transitate sul ponte di via Clarizia”

(Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Nel pieno dell’allerta meteo di intensità arancione, lasezione, a mezzogiorno di martedì, avvisa la cittadinanza: “In questi istanti le nostre squadre sono attive per il presidio del fiume Tusciano, che ha raggiunto livelli alti e preoccupanti, si invitano i cittadini a non transitare suldi viae soprattutto di non sostarvici”. Dalle immagini si percepisce una situazione è preoccupante. Costantemente monitorata dai volontari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

