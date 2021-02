Barbara d’Urso spiega perché quest’anno non è andato in onda il suo GF (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo due nuove edizioni con Barbara d’Urso al timone (chiuse con una media del 23% e il 20% di share), la versione classica del Grande Fratello è stata messa in stand by. Su questa pausa sono circolati tanti rumor e oggi a Pomeriggio 5 Carmelita ha raccontato la verità. La conduttrice di Domenica Live ha spiegato che l’allungamento del GF Vip ha reso impossibile la messa in onda del Nip. Niente paura, perché la Santa di Cologno ha assicurato che il suo reality show tornerà presto (autunno 2021 o primavera 2022?). “Quando tornerò al GF posso portarti con me Floriana. Quando succederà? Un attimo, un momento. Il Grande Fratello Vip giustamente si è allungato e ne siamo felicissimi, e quindi non c’è stato tempo per l’altro. Con calma. C’è tempo per tutto. Io sono qua, tutti i giorni, quindi non c’è da ... Leggi su biccy (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo due nuove edizioni conal timone (chiuse con una media del 23% e il 20% di share), la versione classica del Grande Fratello è stata messa in stand by. Su questa pausa sono circolati tanti rumor e oggi a Pomeriggio 5 Carmelita ha raccontato la verità. La conduttrice di Domenica Live hato che l’allungamento del GF Vip ha reso impossibile la messa indel Nip. Niente paura,la Santa di Cologno ha assicurato che il suo reality show tornerà presto (autunno 2021 o primavera 2022?). “Quando tornerò al GF posso portarti con me Floriana. Quando succederà? Un attimo, un momento. Il Grande Fratello Vip giustamente si è allungato e ne siamo felicissimi, e quindi non c’è stato tempo per l’altro. Con calma. C’è tempo per tutto. Io sono qua, tutti i giorni, quindi non c’è da ...

