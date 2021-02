Aumentano i minori vittime di reati online | nel 2020 +77%

(Di martedì 9 febbraio 2021) AGI - Forte aumento neldeidiquali la pedopornografia, l'adescamento, il cyberbullismo, la sextortion, le truffe, il furto di identità digitale e altri: i casi trattati dalla Polizia postale e delle comunicazioni sono stati 4.208 a fronte dei 2.379 dell'anno precedente, il 77% in più. Sono alcuni dei dati resi noti in occasione dell'evento digitale "Cuori Connessi" organizzato in coincidenza del Safer Internet Day. Secondo gli investigatori l'incremento, oltre che con "lo sviluppo esponenziale della tecnologia" e "la formidabile attrazione subita dai bambini e dai ragazzi verso il mondo dei social", si spiega anche con "il lungo periodo di lockdown che ha costretto l'intera popolazione a rivedere le proprie abitudini in numerosi ambiti, comportando uno spostamento di ...

AGI - Agenzia Italia

nel 2020 i casi trattati di vittimizzazione dei minori per reati come la pedopornografia, l'adescamento, il cyberbullismo, la sextortion, le truffe online, il furto di identità digitale e ...