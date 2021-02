Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi svelano le loro dimensioni | Samantha incredula | “Ma veramente?” – VIDEO

(Di martedì 9 febbraio 2021)hanno svelato lemisure (sì, avete capito bene a cosa stiamo facendo riferimento) dopo la fine dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri, ricchissima di colpi di scena e bugie bianche in favore dello show.le“Vorrei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Divertente l'ingresso di Alessia, sorella di, nella Casa per incontrareZenga. Le palesi avances fanno arrossire Zenga che, timidamente, accetta il suo invito ma chiarendo al ...Tra questa ce n'è una in particolare, che proprio nella puntata di ieri ha deciso di farsi avanti: la sorella di, Alessia. Già nella scorsa puntata la ragazza era stata notata per ...Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi svelano le loro misure davanti a Samantha De grenet che rimane scioccata da quanto saputo ...Andrea Zenga dopo avere avuto un incontro con la sorella di Andrea Zelletta, le ha rifilato un due di picche: 'Non è il mio tipo'.