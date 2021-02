AIC, Destro nominato calciatore del mese di gennaio: il comunicato (Di martedì 9 febbraio 2021) Mattia Destro ha ricevuto il premio come calciatore del mese di gennaio da parte dell’AIC: il comunicato ufficiale del Genoa Mattia Destro ha ricevuto il premio da parte dell’AIC come calciatore del mese di gennaio 2021. Questo il comunicato ufficiale del Genoa. «C’è posto nella bacheca di Mattia Destro. Sarà per la stagione che sta disputando. O l’età per togliersi ancora un mucchio di soddisfazioni. Fatto sta che, nella sua collezione privata, Mattia potrà ospitare da oggi il trofeo “Il calciatore del mese”. E’ risultato il giocatore più votato dai colleghi per il mese di gennaio (con il 53,4% dei suffragi; 30,7% Barella, 8% Chiesa e ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Mattiaha ricevuto il premio comedeldida parte dell’AIC: ilufficiale del Genoa Mattiaha ricevuto il premio da parte dell’AIC comedeldi2021. Questo ilufficiale del Genoa. «C’è posto nella bacheca di Mattia. Sarà per la stagione che sta disputando. O l’età per togliersi ancora un mucchio di soddisfazioni. Fatto sta che, nella sua collezione privata, Mattia potrà ospitare da oggi il trofeo “Ildel”. E’ risultato il giocatore più votato dai colleghi per ildi(con il 53,4% dei suffragi; 30,7% Barella, 8% Chiesa e ...

