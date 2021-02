VIDEO Djokovic-Chardy 3-0 | Australian Open 2021 | debutto facile per il numero 1 del mondo

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Novakha superato quest’oggi, con il punteggio di 6-3 6-1 6-2, Jeremy, nel primo turno dell’edizionedegli. Unneanche troppo pieno di sforzi per il1 del, che punta al nono titolo in assoluto. Al secondo turno, per il serbo ci sarà Frances Tiafoe: l’americano ha sconfitto Stefano Travaglia, o meglio i resti dell’azzurro dopo l’impegnativa settimana passata, tra doppi turni e partite non propriamente di bassa intensità. Tra i due non c’è alcun precedente. Ci saranno tanti Stati Uniti nel percorso di, perché anche il terzo avversario, ove si dovesse materializzare un secondo successo, sarà a stelle e strisce. Verrà dal derby tra Reilly Opelka e Taylor Fritz. E ...

Novak Djokovic ha superato quest'oggi, con il punteggio di 6-3 6-1 6-2, Jeremy Chardy, nel primo turno dell'edizione 2021 degli Australian Open. Un debutto neanche troppo pieno di sforzi per il numero uno del mondo.