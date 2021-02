Una famiglia su 3 in difficoltà per la didattica a distanza (Di lunedì 8 febbraio 2021) Una famiglia italiana su 3 non è stata in grado di sostenere adeguatamente l’apprendimento a distanza dei bambini durante il lockdown: è quanto emerge da una ricerca UNICEF - Innocenti e Università Cattolica del Sacro Cuore, basata sulla somministrazione di questionari a 1.028 famiglie in tutta Italia. Circa il 27% di queste ha riferito di non aver posseduto tecnologie adeguate durante il lockdown, mentre il 30% dei genitori di di non avere avuto tempo a sufficienza per sostenere i propri figli con la didattica a distanza. Il 6% dei bambini non ha potuto partecipare alla didattica a distanza a causa di problemi di connettività o per la mancanza di dispositivi. “L’accesso a Internet e a dispositivi di qualità è stato necessario per la partecipazione dei ragazzi alla ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Unaitaliana su 3 non è stata in grado di sostenere adeguatamente l’apprendimento adei bambini durante il lockdown: è quanto emerge da una ricerca UNICEF - Innocenti e Università Cattolica del Sacro Cuore, basata sulla somministrazione di questionari a 1.028 famiglie in tutta Italia. Circa il 27% di queste ha riferito di non aver posseduto tecnologie adeguate durante il lockdown, mentre il 30% dei genitori di di non avere avuto tempo a sufficienza per sostenere i propri figli con la. Il 6% dei bambini non ha potuto partecipare allaa causa di problemi di connettività o per la mancanza di dispositivi. “L’accesso a Internet e a dispositivi di qualità è stato necessario per la partecipazione dei ragazzi alla ...

