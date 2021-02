The Studios: Milan Media House, l’idea dei rossoneri (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sport e tecnologia possono fondersi insieme? La risposta è affermativa. Due mondi così diversi l’uno dall’altro ma che in realtà trovano dei punti in comune. Ad esempio sia sport che tecnologia mettono in comunicazione le persone, creano legami e relazioni. Consiste proprio in questo il nuovo progetto del Milan. Nascono i “The Studios: Milan Media House”. Zlatan e Rebic riportano il Milan al 1 posto “The Studios: Milan Media House”, qual è il nuovo progetto rossonero? Ha un nome tutto all’inglese la nuova idea della società rossonera. Il Milan ha pensato di istituire dei nuovi studi nei quali creare contenuti multiMediali che vadano a coinvolgere tutti i tifosi. In questi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sport e tecnologia possono fondersi insieme? La risposta è affermativa. Due mondi così diversi l’uno dall’altro ma che in realtà trovano dei punti in comune. Ad esempio sia sport che tecnologia mettono in comunicazione le persone, creano legami e relazioni. Consiste proprio in questo il nuovo progetto del. Nascono i “The”. Zlatan e Rebic riportano ilal 1 posto “The”, qual è il nuovo progetto rossonero? Ha un nome tutto all’inglese la nuova idea della società rossonera. Ilha pensato di istituire dei nuovi studi nei quali creare contenuti multili che vadano a coinvolgere tutti i tifosi. In questi ...

DisneyPlusIT : Siete pronti? Guardate il nuovo trailer della Serie Originale Marvel Studios The Falcon and The Winter Soldier e in… - DisneyPlusIT : The Falcon and The Winter Soldier, una nuova Serie Originale Marvel Studios, sarà disponibile in streaming dal 19 M… - Capezzone : +++???? Da domattina alle 9.30, ogni venerdì, sarà in onda “The Watcher Note - A view from Italy” (per… - Lory_221b : RT @MarvelNewsIT: The Falcon and The Winter Soldier, una nuova Serie Originale Marvel Studios, sarà disponibile in streaming dal 19 Marzo s… - MoliPietro : The Studios: Milan Media House, l’idea dei rossoneri -