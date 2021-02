Sono 90 le classi in isolamento con 180 bimbi risultati positivi: oggi test rapidi alla Leopardi (Di lunedì 8 febbraio 2021) PESARO - Sono circa 180 i bambini (alunni) positivi del primo ciclo scolastico nel Pesarese: è questa la fotografia attuale del 'Percorso scuola', fornita dall'ufficio scolastico regionale e dal ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 8 febbraio 2021) PESARO -circa 180 i bambini (alunni)del primo ciclo scolastico nel Pesarese: è questa la fotografia attuale del 'Percorso scuola', fornita dall'ufficio scolastico regionale e dal ...

