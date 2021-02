Secondo giro di consultazioni | accelerata sui vaccini e riforma del fisco nel programma di Draghi Domani M5s senza Grillo – La diretta

fattoquotidiano : Finora con i partiti si è sbottonato ben poco. Mario Draghi ha soprattutto ascoltato e preso appunti. Per questo, a… - Azione_it : Le dichiarazioni di #Azione e @Piu_Europa dopo il secondo giro di consultazioni con il Presidente incaricato Mario… - Montecitorio : Lunedì 8 e martedì 9 febbraio secondo giro di #Consultazioni del Presidente del Consiglio incaricato Mario #Draghi… - filippo46c : @RaffaeleDigiro5 Dalle prime dichiarazioni del secondo giro di consultazioni pare sia per “aprire piano e con caute… - coledoni : RT @VigilanzaT: Tg1 escluso dalla cronaca del secondo giro di consultazioni di #draghiPremier. Causa ascolti bassi degli speciali o scelta… -

Ultime Notizie dalla rete : Secondo giro

Agenzia ANSA

Draghi,con i partiti. Giuramento entro venerdì? - M5s: voto degli iscritti su Rousseau il 10 e 11 febbraio - Al via vaccinazioni per over 80. Preoccupano le varianti - Torino, clochard morto nel ...di consultazioni di Mario Draghi. La sua unità nazionale prenderà forma in questole attese, neldi consultazioni apertosi oggi, il premier incaricato Mario Draghi non si è limitato all'ascolto ma ha iniziato a tratteggiare i confini programmatici di un "...ORE 15.50 – MAIE-PSI: PROGRAMMA PRECISO, DA SCUOLA A INFRASTRUTTURE In questo secondo giro di consultazioni “abbiamo una definizione più precisa del programma con cui Mario Draghi si presenterà per la ...Il premier vede i partiti minori e illustra l'impostazione del programma che proporrà ai partiti che entreranno nella nuova maggioranza. Salvini, ...