Sciopero dei trasporti | adesione all’80% Atb e 70% per Teb

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Successo per lodei lavoratori del Trasporto Pubblico Locale a Bergamo: complessivamente (unendo i lavoratori delle officine, impiegati e conducenti) in ATB è stato pari a quasi l’80%. In TEB (personale per le officine, impiegati e conducenti) ha raggiunto quasi il 70%. L’astensione dei soli conducenti è stata prossima al 90% in ATB e TEB. Il personale del trasporto pubblico locale hanno protestato per rivendicare il rinnovo di un Contratto nazionale scaduto da tre anni, nella giornata di lunedì 8 febbraio hanno incrociato le braccia con un orario inusuale e in deroga alle consuete fasce orarie classiche per il settore, per permettere agli studenti di raggiungere gli istituti scolastici anche negli ingressi scaglionati previsti per la pandemia. Nel corso della mattinata si è svolto anche un volantinaggio di fronte alla stazione autolinee, nel piazzale della ...