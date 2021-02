Sci alpino | startlist superG donne Mondiali Programma | orari | tv | pettorali di partenza

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Dovrebbe aprirsi finalmente domani, alle ore 13.00, ildei Campionati del Mondo 2021 di scia Cortina d’Ampezzo. Dopo il rinvio al 15 febbraio della combinata alpina femminile (inizialmente prevista quest’oggi), sarà ilfemminile ad inaugurare una delle rassegne iridate più attese di sempre in casa Italia. Il quartetto azzurro composto da Federica Brignone, Marta Bassino, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia andrà subito a caccia del podio per cominciare col piede giusto il Mondiale casalingo. Sarà proprio Bassino a presentarsi per prima al cancelletto di, mentre Brignone ha optato per il pettorale 5. Le altre due italiane in gara partiranno invece più tardi: Elena Curtoni ha il 17, Francesca Marsaglia il 19. Fari puntati tra le big su Lara Gut-Behrami (7), Corinne Suter (9), Mikaela ...

