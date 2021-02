Roma, De Sanctis verso la conferma: lavorerà con Tiago Pinto (Di lunedì 8 febbraio 2021) Morgan De Sanctis verrà confermato come direttore sportivo della Roma. Il dirigente è tornato al lavoro dopo il grave incidente Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la Roma è intenzionata a confermare Morgan De Sanctis come direttore sportivo al fianco del general manager Tiago Pinto. De Sanctis, fra le altre cose, è tornato operativo dopo il terribile incidente automobilistico avuto a inizio gennaio. In seguito all’incidente, il dirigente giallorosso era stato operato d’urgenza e gli era stata asportata la mila. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Morgan Deverràto come direttore sportivo della. Il dirigente è tornato al lavoro dopo il grave incidente Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, laè intenzionata are Morgan Decome direttore sportivo al fianco del general manager. De, fra le altre cose, è tornato operativo dopo il terribile incidente automobilistico avuto a inizio gennaio. In seguito all’incidente, il dirigente giallorosso era stato operato d’urgenza e gli era stata asportata la mila. Leggi su Calcionews24.com

