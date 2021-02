Premier League, minacce di morte all’arbitro Mike Dean: “Non utilizzatemi” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Mike Dean non ci sta e denuncia le gravi minacce di morte ricevute da lui e dalla sua famiglia dopo aver sventolato due cartellini rossi contestati in due recenti partite. Lo storico arbitro della Premier League, ormai cinquantaduenne, ha reso noto che dopo le due espulsioni ai danni di Bednarek nella sfida tra Southampton e Manchester United e di Soucek nella partita tra West Ham e Fulham ha ricevuto gravi minacce. Le due decisioni sono state peraltro annullate in appello dalla federcalcio inglese. Secondo la stampa locale, Dean avrebbe chiesto di non arbitrare nella prossima settimana, ma è già stato designato in FA Cup. Il capo degli arbitri commenta così l’accaduto: “minacce e abusi di questa natura sono completamente inaccettabili ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021)non ci sta e denuncia le gravidiricevute da lui e dalla sua famiglia dopo aver sventolato due cartellini rossi contestati in due recenti partite. Lo storico arbitro della, ormai cinquantaduenne, ha reso noto che dopo le due espulsioni ai danni di Bednarek nella sfida tra Southampton e Manchester United e di Soucek nella partita tra West Ham e Fulham ha ricevuto gravi. Le due decisioni sono state peraltro annullate in appello dalla federcalcio inglese. Secondo la stampa locale,avrebbe chiesto di non arbitrare nella prossima settimana, ma è già stato designato in FA Cup. Il capo degli arbitri commenta così l’accaduto: “e abusi di questa natura sono completamente inaccettabili ...

SkySport : ?? BOTTA TERRIBILE DI FODEN ?? Poker del City in casa del Liverpool ?? Gli HL ?? - sportface2016 : #PremierLeague, minacce di morte all'arbitro Mike #Dean. La denuncia: 'Non utilizzatemi' - zazoomblog : Un club di Premier League guarda in casa Juventus - #Premier #League #guarda #Juventus - MCalcioNews : Premier League, l'arbitro Mike Dean minacciato di morte - passionepremier : Klopp si scontra con un giornalista dopo la sconfitta: “Dovresti svolgere meglio il tuo lavoro” -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League Premier League: Leicester fermato dal Wolverhampton, risorge il Tottenham di Mou. Tuchel non si ferma - Sportmediaset Sport Mediaset Tuchel sta finalmente schierando Werner nel suo ruolo ideale

Tuchel, a differenza di Lampard, sta facendo giocare Werner nel suo ruolo preferito e i risultati sono davanti agli occhi di tutti.

Calciomercato Juventus, assalto Tottenham: addio per 18 milioni!

C’è il Tottenham sulle tracce di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese può lasciare la Juventus in estate. Un affare che potrebbe portare nelle casse bianconere 18 milioni di euro Troppi alti e bass ...

Tuchel, a differenza di Lampard, sta facendo giocare Werner nel suo ruolo preferito e i risultati sono davanti agli occhi di tutti.C’è il Tottenham sulle tracce di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese può lasciare la Juventus in estate. Un affare che potrebbe portare nelle casse bianconere 18 milioni di euro Troppi alti e bass ...