Pistocchi | “Il sistema preferisce in Champions squadre con più tifosi”

paolostella2 : @pisto_gol È brutto, poi Pistocchi e Ziliani se ne accorgono solo quando c'è di mezzo la juve. Forse è il male mino… -

Ultime Notizie dalla rete : Pistocchi sistema

AreaNapoli.it

...a chiamarlo giornalismo...' è una delle reazioni dei followers al tweet provocatorio di, ... Esisteva lo stile juve negli ultimi 20 anni esiste iljuve fatto di una percezione della ...Come gli scontri, rigorosamente a distanza, tra Luciano Moggi , individuato come il Deus ex machina di quel, e Maurizioche puntualmente ribatte ad ogni tentativo di difesa, postuma,...Maurizio Pistocchi, giornalista ed opinionista televisivo, è intervenuto ai microfoni de "Il Sogno nel Cuore", trasmissione di 1 Station Radio.Maurizi Pistocchi, giornalista di News Mediaset, ha espresso alcune considerazioni sul Napoli di Gennaro Gattuso ai microfoni della trasmissione 'Il Sogno nel Cuore'.