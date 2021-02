Palestre e piscine | le regole del Cts per quando riapriranno

sole24ore : Fatturato 2020 in picchiata del 70% per palestre, piscine, cinema e tour operator - fanpage : Quando riapriranno piscine e palestre. Il parere del Cts sul nuovo protocollo. - infoitsalute : Riapertura piscine e palestre: il parere del Cts - domcamodeca : Tutte le regole regole per la riapertura di #palestre e piscine! - domcamodeca : Riapertura palestre e piscine, le regole: allenamenti individuali e 10 metri in acqua -

Ultime Notizie dalla rete : Palestre piscine

In particolare "in zona arancione: oltre alle attività consentite nelle aree "zona rossa" (quindi jogging e altri sport individuali all'aperto), sono consentite nellee ...Sul corriere.it le indicazioni su quelle che dovranno essere le regole all'interno di un documento riguardante la possibile riapertura di: In palestra solo lezioni individuali "In palestra solo lezioni individuali e in piscina uno spazio di 10 metri quadri per persona: sono queste le regole principali fissate dal ...Cts e ministero dello Sport fissano in un documento le regole in vista della possibile riapertura di palestre e piscine, in attesa del nuovo governo.Sono passati ormai oltre tre mesi e mezzo da quando le piscine e le palestre hanno chiuso i battenti. Era la metà di ottobre quando l'ormai ex premier Giuseppe Conte in conferenza ...