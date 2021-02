Ottieni fino a 9 punti in graduatoria: CLIL + Certificazione linguistica Docenti.it (Di lunedì 8 febbraio 2021) La nuova Tabella di valutazione titoli delle graduatorie GPS 2020/2022 ha valutato maggiormente il punteggio attribuito alle certificazioni linguistiche e al corso CLIL, il quale conferisce infatti 3 punti in graduatoria, se abbinato ad una Certificazione linguistica. Ad esempio: – CLIL + inglese B2: 6 punti – CLIL + inglese C1: 7 punti – CLIL + inglese C2: 9 punti Cos’è il corso CLIL? CLIL sta per “Content and Language L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 8 febbraio 2021) La nuova Tabella di valutazione titoli delle graduatorie GPS 2020/2022 ha valutato maggiormente il punteggio attribuito alle certificazioni linguistiche e al corso, il quale conferisce infatti 3in, se abbinato ad una. Ad esempio: –+ inglese B2: 6+ inglese C1: 7+ inglese C2: 9Cos’è il corsosta per “Content and Language L'articolo .

orizzontescuola : Ottieni fino a 9 punti in graduatoria: CLIL + Certificazione linguistica - Moni5Moni : @MarceVann @AntonioDiBari85 @Simone98RC @GiorgiaMeloni @Mov5Stelle Ognuno la pensa come vuole. Io espresso solo il… - OverwatchIT : Il lavoro di un dottore non finisce mai. Gioca. Vinci. Ottieni. Sblocca il modello epico Baptiste Medico di Terrac… - superofferte : Non aspettare #SanValentino, fatti tu un regalo!?? Con i #codicisconto Pinalli ottieni fino a 15 euro su moltissimi… - EthiopianItaly : ??Acquista o regala miglia e ottieni il 60% di miglia in più!?? Non perdere questa occasione, hai tempo fino al 12 fe… -

Ultime Notizie dalla rete : Ottieni fino EURUSD: analisi algoritmica Daily 6 febbraio 2021 (mercati chiusi)

Ottieni un conto Demo con 100.000 di credito virtuale >> Il sottoscritto ci tiene a non considerare ...in area ribassista secondo il canale EMA 34 Wave con la prima candela rossa il 02 Febbraio fino a ...

Fast and Furious 9: ecco il nuovo trailer del Super Bowl LV

...- è che la gente vedrà intrecciarsi l'azione spinta al limite con l'eredità di una storia raccontata fino a questo punto, che basa tutto sul legame della famiglia. Se sei un fan del franchise ottieni ...

Ottieni fino a 9 punti in graduatoria: CLIL + Certificazione linguistica Docenti.it Orizzonte Scuola un conto Demo con 100.000 di credito virtuale >> Il sottoscritto ci tiene a non considerare ...in area ribassista secondo il canale EMA 34 Wave con la prima candela rossa il 02 Febbraioa ......- è che la gente vedrà intrecciarsi l'azione spinta al limite con l'eredità di una storia raccontataa questo punto, che basa tutto sul legame della famiglia. Se sei un fan del franchise...