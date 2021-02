Obiettivo Terra 2021: prorogate le iscrizioni (Di lunedì 8 febbraio 2021) Le iscrizioni al concorso fotografico Obiettivo Terra 2021 dedicato alle Aree Protette d’Italia sono state prorogate al 21 marzo A causa delle limitazioni agli spostamenti dovute al perdurare dell’emergenza sanitaria, il termine ultimo per la partecipazione alla 12a edizione del concorso fotografico “Obiettivo Terra” 2021 è stato prorogato fino alla data del 21 marzo p.v., in… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Leal concorso fotograficodedicato alle Aree Protette d’Italia sono stateal 21 marzo A causa delle limitazioni agli spostamenti dovute al perdurare dell’emergenza sanitaria, il termine ultimo per la partecipazione alla 12a edizione del concorso fotografico “è stato prorogato fino alla data del 21 marzo p.v., in… L'articolo Corriere Nazionale.

