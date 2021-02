Napoli | pestaggio in strada | lo massacrano di pugni e calci per rapinarlo del cellulare

Ultime Notizie dalla rete : Napoli pestaggio

Teleclubitalia.it

Ci potrebbe essere un tentativo di rapina dietro aldel transgender avvenuto in via Nazionale da parte di due minorenni. I carabinieri della ... L'INCHIESTA: Maria Paola morta perché ...Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato un giovane rider il quale ha raccontato che poco prima, nell'effettuare una consegna in via Comunale, si era accorto di essere stato pagato con una ...Ci potrebbe essere un tentativo di rapina dietro al pestaggio del transgender avvenuto in via Nazionale da parte di due minorenni. I carabinieri della compagnia di Torre del Greco, agli ordini ...Aperta un'indagine a Arzachena: il video ritrovato nei cellulari di alcuni minori dimostrerebbe un pestaggio ai danni del 54enne che potrebbe averne causato la morte qualche giorno dopo.