Napoli – Cavani, un amore che fa giri immensi e poi ritorna? (Di lunedì 8 febbraio 2021) Edinson Cavani, dopo qualche screzio con il PSG e la conseguente cessione, sta facendo le fortune del Manchester United in Premier League. Sono 6 i gol al momento in 16 partite, non male considerando il suo minutaggio che non lo vede titolarissimo nello schema dei Red Devils. Il centravanti 33enne comunque ha un solo anno L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Edinson, dopo qualche screzio con il PSG e la conseguente cessione, sta facendo le fortune del Manchester United in Premier League. Sono 6 i gol al momento in 16 partite, non male considerando il suo minutaggio che non lo vede titolarissimo nello schema dei Red Devils. Il centravanti 33enne comunque ha un solo anno L'articolo

ale74ru : @IvanCappuccio Partivamo in 5 da casa a piedi, pioggia o sole, per andare ore prima in curva A a fare pic nic. Pani… - MariolinaMosca : RT @marziodimezza: Contro il malumore dopo l’ennesimo flop del nostro Napoli guardo gli highlights dei gol di Cavani, Hamsik, Lavezzi... E… - MalabaFCB : RT @UruguayFootENG: 4 notable Uruguay-Argentina ???????? pairings: ?? Morena & Kempes [Valencia 1980-81] ?? Forlan & Riquelme [Villarreal 2004… - DyballonDor : RT @UruguayFootENG: 4 notable Uruguay-Argentina ???????? pairings: ?? Morena & Kempes [Valencia 1980-81] ?? Forlan & Riquelme [Villarreal 2004… - marziodimezza : Guardo Ibra come trascina il Milan. Sarebbe venuto a Napoli. Ma non andava bene... Leggo il valore di mercato di al… -