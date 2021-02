L'appello del Papa: "L'Italia non si abbatta per le difficoltà ma sia unita" (Di lunedì 8 febbraio 2021) AGI - Desidero "rivolgere un particolare pensiero al popolo Italiano, che per primo in Europa si è trovato a confrontarsi con le gravi conseguenze della pandemia, esortandolo a non lasciarsi abbattere dalle presenti difficoltà, ma a lavorare unito per costruire una società in cui nessuno sia scartato o dimenticato". Così Papa Francesco ricevendo il Corpo diplomatico, ricordando Dante Alighieri, "di cui quest'anno ricorre il settimo centenario della morte". "Il 2021 è un tempo da non perdere. E non sarà sprecato nella misura in cui sapremo collaborare con generosità e impegno. In questo senso ritengo che la fraternità sia il vero rimedio alla pandemia e ai molti mali che ci hanno colpito. Fraternità e speranza sono come medicine di cui oggi il mondo ha bisogno, al pari dei vaccini" ha detto il Pontefice. Francesco ha quindi toccato ... Leggi su agi (Di lunedì 8 febbraio 2021) AGI - Desidero "rivolgere un particolare pensiero al popolono, che per primo in Europa si è trovato a confrontarsi con le gravi conseguenze della pandemia, esortandolo a non lasciarsi abbattere dalle presenti, ma a lavorare unito per costruire una società in cui nessuno sia scartato o dimenticato". CosìFrancesco ricevendo il Corpo diplomatico, ricordando Dante Alighieri, "di cui quest'anno ricorre il settimo centenario della morte". "Il 2021 è un tempo da non perdere. E non sarà sprecato nella misura in cui sapremo collaborare con generosità e impegno. In questo senso ritengo che la fraternità sia il vero rimedio alla pandemia e ai molti mali che ci hanno colpito. Fraternità e speranza sono come medicine di cui oggi il mondo ha bisogno, al pari dei vaccini" ha detto il Pontefice. Francesco ha quindi toccato ...

borghi_claudio : Come si vede è possibile scusarsi. Per quello che ha fatto il @Corriere ai miei figli via Aldo Grasso invece occorr… - Giorgiolaporta : Se Mattarella fa un appello a tutte le forze, è doveroso rinunciare tutti ai propri interessi di parte. #Conte ha f… - andreapurgatori : A tutti i teorici del fumo, le parole del presidente Mattarella: “Faccio un appello alle forze politiche per un gov… - fpetitAN : RT @NTenzer: Our call in @Grand_Continent on #Russia is also published in Italian. Il nostro testo che chiede una politica ferma nei confro… - VienDalMare84 : RT @allenatorebis: Sempre sul fatto che i #miracoli di #Draghi esistono sul serio : Avete letto tweet di #leghisti, di #Salvini o @LegaSal… -